Este honesto tráiler de The Shining, de Kubrick, se burla de los puntos débiles de una película que de otro modo sería excelente. Antes de ver el video, te recomiendo que leas "25 cosas que tal vez no sepas sobre el resplandor" (link en #1 ) , que contiene algunos datos interesantes sobre la película que yo no conocía. (vía boingboing.net)