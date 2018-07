El 10 de julio de 1858 sucede un trágico naufragio en la ría de Camariñas, el de una lancha de romeros que regresaban de la fiesta de San Cristovo de Carnés, falleciendo diez mujeres y un niño. Sus acompañantes no pudieron hacer nada por salvar a los fallecidos, en un hecho que sucedió en aguas del rio Grande do Porto, en Ponte do Porto, en la zona de Fornosapo.