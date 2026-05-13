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El trágico partido en el que un rayo mató a un equipo entero y el rival salió ileso: "Muchos se preguntaron si era brujería"

El trágico partido en el que un rayo mató a un equipo entero y el rival salió ileso: "Muchos se preguntaron si era brujería"  

Luismi Pérez ha compartido algunos de los momentos más complejos a nivel meteorológico en el mundo del fútbol

| etiquetas: rayo , equipo de fútbol , brujería
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3 comentarios
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jonolulu #1 jonolulu
He pensado en los poderes de Florentino Pérez y al entrar a la noticia veo que le mencionan en la primera frase :shit:
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ombresaco #2 ombresaco
"Es muy curioso. Esta situación sería compatible con la historia que nos contaba el otro día Edu, de Madrid, quien nos explicaba que todos estaban calentando en un lado del terreno de juego y que, por tanto, el golpe les afectó únicamente a ellos"

Por cierto, en algún sitio leí que en caso de rayo cercano, los humanos sobreviven más que el ganado, ya que la bipedestación hace que menos electricidad pase por el corazón, por lo que te da un calambre, pero no llega a producir infarto. Como esta noticia muestra, eso no significa que seamos inmunes a los rayos
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O.OOЄ #3 O.OOЄ
Palpatine Futbol Club
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