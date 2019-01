Trabas de la administración a las personas sin hogar para empadronarse y pedir ayudas  

Si no tienes trabajo y acabas viviendo en la calle corres el peligro de que te desempadronen del último piso de alquiler en el que viviste, si necesitas pedir el RMI Salario Social o incluso votar en las elecciones necesitas estar empadronado, si no estas empadronado por que vives en la calle no te corresponde ningún asistente social de ningún distrito, osease no puedes pedir ayuda. ¿Que hacemos entonces? Si no tienes trabajo no tienes dinero para alquilarte una casa, sin casa acabas en la calle sin papeles, sin papeles no puedes pedir ayudas,