Trabajos de mierda, renta básica, Kurdistán… Entrevista a David Graeber

David Graeber es antropólogo en la London School of Economics y activista en varios movimientos sociales. En esta entrevista, expone su visión sobre la necesidad de reformar profundamente nuestro sistema económico, mediante medidas como la renta básica universal. Así, Graeber explica, entre otras cosas, que empleo y trabajo son conceptos distintos que a veces ni siquiera están relacionados. Muchos empleos no tienen utilidad social y muchos trabajos útiles a la sociedad no están remunerados.