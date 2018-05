Trabajo para Uber porque me aburro: la trampa de las empresas para pagarte menos

Un reportaje de 'The Atlantic' desvelaba que la aparición de una nueva plataforma de alquiler de patinetes eléctricos, Bird, ha dado un empleo alternativo a un montón de jóvenes californianos que pueden llegar a ganar 600 dólares en una noche. No se trata tan solo del dinero, sino sobre todo, de que han convertido dicha labor en una afición y un reto. Su labor, recuerdan, es como recorrer la ciudad juganado a Pokémon Go. Solo que ahora también te pagan por ello. "Los jóvenes lo ven como un 'hobby', y la empresa como una solución"