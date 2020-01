El trabajo más peligroso de la historia era ser... emperador romano

Lujo, dinero, poder, libertinaje... ¿Quién no querría ser emperador en la Antigua Roma? No se hagan ilusiones, el cargo ya no está (obviamente) vacante. Y, aunque lo estuviera, les aconsejaríamos que desistieran de perseguir esas aspiraciones. No porque no sean capaces de llevar a cabo la tarea, sino porque resulta que este era el trabajo más peligroso de la historia. El 62% de los gobernantes entre César Augusto y Teodosio tuvieron una muerte violenta y dos tercios de estos no llegaron al segundo año de mandato.