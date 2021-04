Si trabajas lejos de la empresa, no tienes que "viajar" para demandarla

Estas normas son lo que se llama "competencia territorial" de los juzgados de lo social y obviamente son muy favorables para el trabajador, ya que toda la jurisdicción social está montada para que sea fácil e incluso gratis demandar, aunque alguno diga o le interese decir lo contrario. Si fueran los trabajadores los que tuvieran que desplazarse para demandar, muchos no demandarían solo por eso. Pero como es al revés, no cabría descartar que el empresaurio diera al trabajador lo que reclamara con tal de no tener que desplazarse.