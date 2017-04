Trabajar en lo que no te gusta: ¿resignación o inteligencia?

Son vidas difíciles. "O no tan difíciles", corrige Darío, que un día de 2011 empezó a trabajar de vigilante de seguridad, que entonces interpretaba como un mal menor. "No era mi vocación y nunca lo será, pero resulta que hoy es mi trabajo. Al principio, lo detestaba. Hoy, ya ni sé exactamente lo que siento. Pero siempre recordaré el día en el que un compañero me recordó que no era inteligente eso de vivir quejándose o de menospreciar lo que uno hace". Hoy, a los 36 años, Darío no se resigna. "Terminé la carrera de Sociología".