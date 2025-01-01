Trabajar para Mercadona ya no da para alquilar una habitación en València  

Mercadona siempre la han vendido como una empresa que trabaja bien, que cuida a sus trabajadores. Mentira, porque luego por una croqueta o coger el movil de baja te despiden. Pero bueno, las ofertas que están publicando en Linkedin son de traca. 10.000 euros brutos al año por trabajar en Mercadona:
| etiquetas: mercadona , trabajo , valencia , alquiler
¿No dice las horas? Si las dice, pero si las pones entonces no hay "noticia", son 20h semanales, están pagando 22% por encima del salario mínimo
mercadona.avature.net/es_ES/Careers/JobDetail/Personal-Atenci-n-al-Cli
Hay otros puestos como Software Engineering Manager, retribución entre 3.369€ y 4.789€ limpios al mes, pero no son 20 horitas
Al final todo es relativo. No cambiaría mi puesto de desarrollador de software por uno de cajero del mercadona, pero si estuviera obligado a trabajar en el sector de los supermercados probablemente Mercadona sería la opción con mejores condiciones laborales.
Es mejor para trabajar que Lidl, Carrefour, Alcampo, etc. y no digamos ya coviran y estas franquicias pequeñas. Lo que pasa es que el empresario es español y por tanto probablemente facha.
Yo a esta noticia le noto cierto tufillo aporofóbico, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el… » ver todo el comentario
Tened en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos respetar… » ver todo el comentario