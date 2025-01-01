edición general
Trabajar para Mercadona ya no da para alquilar una habitación en València  

Mercadona siempre la han vendido como una empresa que trabaja bien, que cuida a sus trabajadores. Mentira, porque luego por una croqueta o coger el movil de baja te despiden. Pero bueno, las ofertas que están publicando en Linkedin son de traca. 10.000 euros brutos al año por trabajar en Mercadona:

#6 topecb
"Cierto es que la oferta de trabajo no dice cuantas horas son, y no tiene pinta de ser 40 semanales, pero no es culpa mía, es culpa de Mercadona que no indica las horas. "

¿No dice las horas? Si las dice, pero si las pones entonces no hay "noticia", son 20h semanales, están pagando 22% por encima del salario mínimo
mercadona.avature.net/es_ES/Careers/JobDetail/Personal-Atenci-n-al-Cli
NPCmasacrado #8 NPCmasacrado
#6 No da para vivir, no vas a heredar mercadona, te va a sustituir una IA pronto
#11 topecb *
#8 Si alguien pretende vivir trabajando a media jornada en un puesto sin requisitos más allá del inglés..

Hay otros puestos como Software Engineering Manager, retribución entre 3.369€ y 4.789€ limpios al mes, pero no son 20 horitas :roll:
NPCmasacrado #14 NPCmasacrado
#11 En breve esto de defender a los ricos en internet y sus empresas, te va a sustituir una IA
plutanasio #9 plutanasio
#6 El enlace de este envío es el blog de #0
Pertinax #16 Pertinax *
#6 Ha subido sensacionalismo Golden Master intentando disimularlo, y lo sabe. Pero así es él.
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Luego te coges el movil estando de baja y te despide Mercadona. O te manda en medio de una inundación histórica a mandar unas lonchas de mortadela. Somos esclavos, necesitamos empezar a quemar cosas pronto
#5 encurtido
Mercadona siempre la han vendido como una empresa que trabaja bien, que cuida a sus trabajadores. Mentira, porque

Al final todo es relativo. No cambiaría mi puesto de desarrollador de software por uno de cajero del mercadona, pero si estuviera obligado a trabajar en el sector de los supermercados probablemente Mercadona sería la opción con mejores condiciones laborales.

Es mejor para trabajar que Lidl, Carrefour, Alcampo, etc. y no digamos ya coviran y estas franquicias pequeñas. Lo que pasa es que el empresario es español y por tanto probablemente facha.
NPCmasacrado #7 NPCmasacrado
#5 Eso decía mi amiga alérgica al frío hasta que le metieron a trabajar en los congelados de mercadona
manualmenara #4 manualmenara
O por un cafe
Luca7 #13 Luca7
El que manda estás mierdas creo que está a sueldo de los alemanes o franceses porque no es ni medio normal el nivel que gasta.
#2 BoosterFelix
Los niveles de ridiculez de este titular son tales, que bien se merecen los proletarios vasallos de este despaís sufrir toda la precariedad y la pobreza que sufren. Así que vayamos al asunto: ...

Yo a esta noticia le noto cierto tufillo aporofóbico, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el…   » ver todo el comentario
#3 BoosterFelix
#2 No tiene ningún sentido técnico cuestionar un sistema que es lo mejor que sus individuos pueden construir.

Tened en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos respetar…   » ver todo el comentario
Ragle_Gumm #10 Ragle_Gumm
#3 Pero desarrolla, hombre. No te dejes cosas en el tintero.
#12 BoosterFelix
#10 Coño, ¿mas desarrollo quieres todavía?
j_martic #15 j_martic
#10 a mí no me ha quedado claro del todo. Entonces, ¿el policía sabía que los de asuntos internos le tendían una trampa?
