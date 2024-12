Trabajadores en ERTE por la DANA no cobrarán la nómina hasta el 10 de enero

Cerca de 30.417 trabajadores están acogidos hasta ahora a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor debido a la DANA del pasado 29 de octubre, con un total de 2.882 empresas afectadas. De entre ellas, hay un número no determinado de personas, muchas de ellas en situación precaria tras el devastador temporal, que no podrán cobrar su nómina «hasta el próximo 10 de enero», si bien esta situación no implica a todos los trabajadores