Un trabajador asturiano logra la incapacidad absoluta por una adicción al cannabis que derivó en esquizofrenia crónica

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado el derecho de un trabajador a percibir una pensión de incapacidad permanente absoluta debido a una enfermedad mental crónica y a problemas de adicción. La sentencia, fechada el 15 de julio de 2025, desestima el recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y ratifica la decisión del Juzgado de lo Social nº 2 de Gijón, que ya había reconocido en 2024 la incapacidad total del afectado. La resolución supone que el trabajador recibirá una pensión vitalicia equivalente.

HeilHynkel #4 HeilHynkel
esquizofrenia crónica

Creo que ese el punto a considerar, no lo del cannabis. Seguro que hay más incapacitados por la misma enfermedad.
4
#13 Agrimensor
#4 está documentado que un colocón sostenido puede desencadenar brotes que de otra forma podrían no manifestarse. Ahora, la tendencia a la esquizofrenia ya está en el sujeto.
0
The_Ignorator #5 The_Ignorator
Sensacionalista/errónea
No se le da la incapacidad por su adicción al cannabis, si no por tener una enfermedad mental (previa) que agravó el consumo de cannabis (y alcohol, y m, y tripis,...que también dice la noticia).


Vamos que no le dan paguita por fumar porros. Es una persona con una enfermedad mental que le impide desarrollar una actividad laboral normal, que ha sido agravada por el consumo de sustancias (desde luego no han ayudado)
4
Elanarkadeloshuevos #9 Elanarkadeloshuevos
#5 Joe, a seguir trabajando... :troll:
1
The_Ignorator #16 The_Ignorator
#9 la verdad es que el titular ha jugado con las esperanzas de muchos de nosotros
0
delcarglo #10 delcarglo
"A ello se añadía un «consumo perjudicial de alcohol y drogas (cannabis, éxtasis, ácidos)» que le impedía «someterse a una disciplina reglada"

Vaya vaya.... esquizofrénico policonsumidor...pero solo se refleja la adicción al cannabis en el titular...

Parece que vamos a empezar a ver artículos que contrarresten la noticia de la dispensación terapéutica de medicamentos autorizados con cannabinoides...
2
lonnegan #7 lonnegan *
Como siempre el titular engaña. Este señor ya tenía esquizofrenia de antes, es una enfermedad crónica de base. Sus adicciones, no solo al cannabis, le han perjudicado de forma tal que ha acabado en incapacitación laboral. Pero vamos a poner titulares anzuelos para que piquen los tontitos. Voto sensacionalista.
1
#14 Ovidio
#12 ¡Será por perres, ho!
1
lonnegan #15 lonnegan
#11 No creo
0
#17 Cntrl
Pues nada, a legalizar el cannabis. Qué podría salir mal?
0
#6 re10
Subvenciones aparte, hay un reconocimiento de los beneficios del cannabis para los usuarios así como los beneficios de los vendedores de ese medicamento natural que resuelve muchas dolencias.
0
#1 Ovidio *
Asturianos, los andaluces del norte. La comunidad autónoma más subvencionada y con más vagos por kilómetro cuadrado de toda España.
10
Furiano.46 #2 Furiano.46
#1 que gratuito.... Joder...
0
lonnegan #8 lonnegan
#2 Ye cazurrín, siempre está igual, odia todo lo astur.
0
#11 Ovidio
#8 Soy más asturianu que les madreñes, nin.
0
#12 Lusco2
#8 Puxa Asturies e las subvenciones!
0
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#1 Se te ha escapado un poco de comentario en tu sarta de prejuicios.
1

