Un trabajador asturiano logra la incapacidad absoluta por una adicción al cannabis que derivó en esquizofrenia crónica

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado el derecho de un trabajador a percibir una pensión de incapacidad permanente absoluta debido a una enfermedad mental crónica y a problemas de adicción. La sentencia, fechada el 15 de julio de 2025, desestima el recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y ratifica la decisión del Juzgado de lo Social nº 2 de Gijón, que ya había reconocido en 2024 la incapacidad total del afectado. La resolución supone que el trabajador recibirá una pensión vitalicia equivalente.
| etiquetas: incapacidad absoluta , seguridad social , cannabis
Creo que ese el punto a considerar, no lo del cannabis. Seguro que hay más incapacitados por la misma enfermedad.
No se le da la incapacidad por su adicción al cannabis, si no por tener una enfermedad mental (previa) que agravó el consumo de cannabis (y alcohol, y m, y tripis,...que también dice la noticia).
Vamos que no le dan paguita por fumar porros. Es una persona con una enfermedad mental que le impide desarrollar una actividad laboral normal, que ha sido agravada por el consumo de sustancias (desde luego no han ayudado)
Vaya vaya.... esquizofrénico policonsumidor...pero solo se refleja la adicción al cannabis en el titular...
Parece que vamos a empezar a ver artículos que contrarresten la noticia de la dispensación terapéutica de medicamentos autorizados con cannabinoides...