Un trabajador asturiano logra la incapacidad absoluta por una adicción al cannabis que derivó en esquizofrenia crónica

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado el derecho de un trabajador a percibir una pensión de incapacidad permanente absoluta debido a una enfermedad mental crónica y a problemas de adicción. La sentencia, fechada el 15 de julio de 2025, desestima el recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y ratifica la decisión del Juzgado de lo Social nº 2 de Gijón, que ya había reconocido en 2024 la incapacidad total del afectado. La resolución supone que el trabajador recibirá una pensión vitalicia equivalente.