Un trabajador del aeropuerto coge el coche de una turista para irse a hacer la compra a Bilbao

Fue sorprendido el sábado en un control policial conduciendo la furgoneta de una mujer que entregó a un parking privado [no es un trabajador del aeropuerto, sino de un parking cercano] para su custodia

dunachio
Titular : "Un trabajador del aeropuerto...."
Entradilla : "no es un trabajador del aeropuerto...."
devilinside
#2 Sólo falta que el cuerpo de la noticia diga que "ni siquiera es trabajador"
cederrón
se creyó funcionario, o qué? Pues se le va a caer el pelo
HeilHynkel
El aeropuerto de Schroedinger ... un trabajador que no es un trabajador.
ketekojo
"Todo en un día" 2.0 .
