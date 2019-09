Toyota quiere fabricar un coche que funcione para siempre gracias a la energía solar

Construir un coche que funcione para siempre puede ser un sueño que no compense a ningún negocio o un triunfo de la técnica, pero Toyota, Sharp y NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization of Japan) se han propuesto intentarlo. La fórmula que buscan se basa en la suma de los mejores paneles solares del mercado, unas potentes baterías y los componentes de mayor calidad que puedan encontrar. A partir de esa base, el resultado debería ser un automóvil que funcionase sin necesidad de ser enchufado.