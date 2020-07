Totana suma 30 nuevos positivos en las últimas 24 horas y el brote afecta ya a 85 personas

El brote relacionado con la zona de ocio nocturno de Totana no da ni un respiro y no deja de extenderse. Ayer, el consejero de Salud, Manuel Villegas, anunciaba que el brote afecta a 55 personas, pues hoy la Comunidad ha anunciado que cuenta con 85, 30 más que ayer.Este no es el único brote que preocupa a la Región de Murcia, ha que además cuenta con otro brote importante, el de la zona de ocio nocturno de Atalayas. Este brote suma otra 14 positivos y cuenta con 65 infectados.