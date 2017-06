Tose Software, el "negro" de la industria de los videojuegos (Parte 1)

¿Conocéis alguna compañía que haya desarrollado más de 1.100 juegos? Así a bote pronto resulta difícil dar un nombre, ¿verdad? Y si tenéis constancia de alguna que los tenga, ¿conocéis el caso de alguna que no reciba crédito por ellos, que no aparezca ni en la caja, ni al arrancar el juego? Pues bien, esa compañía existe, y se llama TOSE Software – también conocida como TOSE Co. Ltd -. Por hacer un símil tan rápido como malo, TOSE es como un grupo de mercenarios, pero de la programación, dispuestos a sacar adelante proyectos para terceros.