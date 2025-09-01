edición general
Tortilla con cebolla. Fin del debate

Centro de Investigaciones Sociológicas desvela que tres de cada cuatro españoles son ‘concebollistas’ y más de la mitad de los encuestados prefiere por un punto “poco hecho”

Anfiarao #4 Anfiarao
Solo los acomplejados gastronómicos necesitan tantos artículos periodísticos, encuestas, etc. donde se defiende la presunta superioridad de la tortilla con cebolla.
Es su única forma de sentirse personas normales

:troll:
13 K 120
devilinside #18 devilinside
#4 En cambio, los defensores de la tortilla francesa con patatas, como los nazis, no necesitáis ni artículos ni encuestas
0 K 11
Khadgar #8 Khadgar
La tortilla de patatas se hace como a uno le sale de los huevos, punto. :troll:
0 K 14
DraWatson #12 DraWatson
#8 la polémica existe porque los "sincebollistas" suelen ser "anticebollistas". En cambio los cebollistas saben apreciar una buena tortilla tenga o no tenga cebolla.
4 K 57
Jangsun #16 Jangsun
#12 Pues es al contrario de lo que dices. Los sincebollistas admiten la existencia de las dos tortillas, de patatas y de patatas y cebolla. Son los cebollistas los que insisten en que debe llevar cebolla siempre.
1 K 19
wildseven23 #2 wildseven23
Las dos Españas.
0 K 13
skaworld #7 skaworld
#2 España solo es Una, Grande y poco cuajada

Y haga el favor de mirar el discord membrillo q quiero poner fechas pa CDM
3 K 48
Pacman #1 Pacman *
Es duplicada, pero no por ello menos cierta

Pd
La otra está cerrada por el usuario, por lo que esta sería buena

www.meneame.net/story/encuesta-cisespana-concebollista-tres-cada-cuatr
0 K 12
Pacman #5 Pacman *
#3 ah, pues esa no la vi. Gracias

Cc #6
1 K 24
Javi_Pina #22 Javi_Pina
Proo con queso!
0 K 10
pedrobotero #14 pedrobotero
recordemos que la tortilla de patata no lleva cebolla y la tortilla de patata y cebolla si
0 K 10
devilinside #20 devilinside
#14 Dí que sí, guapi. Igual la tortilla de patata no lleva huevo ni sal tampoco
0 K 11
pedrobotero #21 pedrobotero
#20 si te pasas con la sal no hay dios que la coma
0 K 10
#17 pirat
Yo la he probado sin cebolla y también estaba sabrosa, sin tener que estar babosa.
0 K 7
#11 intotheflow
¿Puede un sincebollista disfrutar una tortilla de patatas con cebolla? ¿y con otros ingredientes?
¿Puede un concebollista disfrutar una tortilla de patatas sin cebolla? ¿y con otros ingredientes?

En este tema tengo dudas infinitas.
0 K 7
nikator #9 nikator
Con las fuerzas sincebollistas derrotadas, ahora la lucha se centra en "bien hecha, o sin cuajar"
0 K 6
BastardWolf #10 BastardWolf
#9 ladrillos no, porfavor
2 K 32
#23 trasparente
#10 Tampoco purés o tortillas que hay que comer con cuchara, tan de moda ahora. El huevo tiene que estar meloso, y punto.
0 K 7
Elbaronrojo #13 Elbaronrojo
#9 Jugosa en el medio. A mí que nadie me venga con un batido de huevo con tropezones de patata.
1 K 20
kinnikuman #15 kinnikuman
#9 "Primero vinieron a por los sincebollitas y no dije nada..." xD
0 K 7
devilinside #19 devilinside
#15 ... "porque no había nada que decir"
0 K 11

