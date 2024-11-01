Tortilla abierta con queso de cabra y atún Calvo  

Cortar la cebolla en juliana fina y rehogar con un poco de aceite y sal hasta que esté pochada, reservar. En un bol batir los huevos, añadir un poco de sal, la nata y el tomate, batir y añadir a la sartén que previamente hemos calentado con aceite de oliva, dar un par de vueltas y añadir la cebolla, el rulo de cabra y el atún, repartiéndolas por la sartén, dejar cuajar y espolvorear con el perejil por encima, servir en la propia sartén.