Torres reta a Ayuso y le exige que demuestre la supuesta petición de protección al Gobierno en su viaje a México

Durante una entrevista concedida por Ayuso a la Cadena Cope, la lideresa regional ha acusado de “manipulación” y “abandono” al Gobierno de Sánchez, al que también ha responsabilizado de la cancelación del mismo el pasado viernes. Frente a estas palabras, el ministro de Memoria Democrática y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha instado a la presidenta autonómica a que demuestre cuándo y cómo solicitó esta ayuda al Ejecutivo central y la respuesta que, según el relato de Ayuso, le ha dado el Gobierno.