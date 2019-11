Torra recomienda un libro para boicotear a Torra  

No hay ahora mismo en Barcelona un guiri que lo esté flipando más que el activista antisistema Paul Engler. Coautor del 'Manual de desobediencia civil', no flipa este turista escocés, como otros de su especie, por los churretes de Gaudí o el 'happy hour' en Jaggermaister. Su libro traducido al catalán ocupa la quinta plaza entre lo más vendido de no ficción en Cataluña. En una entrevista en Vilaweb que ha recomendado en Twitter el mismísimo Torra, Engler dice con otras palabras que su pasmo es del tamaño del ego de Cristina Fallarás.