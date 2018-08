Torra se plantea dimitir si no logra aprobar los presupuestos

El president de la Generalitat, Quim Torra, se plantea dar carpetazo a la legislatura si no logra aprobar los presupuestos del 2019. "Los gobiernos acostumbran a dimitir si sus presupuestos no son aprobados y me parece que esto es un mandato democrático de autoexigencia", ha afirmado Torra en una entrevista con la Agència Catalana de Notícies (ACN). Las elecciones anticipadas en Catalunya vuelven a ser una posibilidad, habida cuenta de la debilidad parlamentaria del Govern