Torra no descarta abrir las cárceles para que salgan los políticos catalanes presos

El presidente catalán, Quim Torra, no niega que tenga en mente abrir las puertas de las cárceles para permitir que salgan los exdirigentes independentistas que están en prisión. "Yo le voy a plantear una opción al Parlament, ya lo dije", ha dicho en Catalunya Ràdio horas después de asegurar que el Govern no aceptará una sentencia que no se absolutoria para los políticos catalanes presos