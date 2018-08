"El torpedo aereo" durante la Guerra Civil (sistema antiaereo)

Una de las armas antiaéreas menos conocidas de la Guerra Civil sería el llamado Torpedo Aéreo, un cohete defensivo que se pretendió utilizar ante los ataques aéreos, aunque no tuvo relevancia alguna porque no pasó de ser un prototipo, aunque no dejó de ser curioso que las pruebas del arma fueron realizadas en el litoral catalán, concretamente muy cerca de Vallcarca en las costas del Garraf . Su inventor fue el barcelonés José Belmonte, un cabo conductor que había participado desde los primeros momentos en la Guerra Civil.