Los toros vuelven a San Lorenzo de El Escorial, pero solo al Pleno

El concejal de Festejos, Miguel Ángel Montes (Pueblo San Lorenzo), se reafirmó en su intervención del pasado año, asegurando que no se trata de un debate sobre los toros, “sino de gestión del dinero público”. “Si no hay toros es porque ninguna empresa quiere invertir y arriesgar para organizar ningún espectáculo taurino. No tenemos inconveniente en que se haga, pero no apoyamos que la Administración local financie el déficit de una empresa”, manifestó.