Toros y misa, sí; orgullo gay, no: la RTVE del Partido Popular

Del viernes 23 de junio al domingo 2 de julio de 2017, Madrid acogerá la fiesta mundial del orgullo gay. Un evento histórico que augura reunir en la calle a más de tres millones de personas que festejarán y reivindicarán la normalización del colectivo LGTBI. La cita será emitida por Telemadrid y La Sexta. ¿Por qué no por TVE? Sin embargo, RTVE ha decidido no emitir esta fiesta porque el World Gay Pride no casa con la idea de ‘Marca España’ que tiene el Gobierno y quienes mandan en la radiotelevisión pública.