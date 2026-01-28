edición general
"Tormenta" laboral en la "escasa plantilla" de Aemet: "Se comportan como una administración trumpista"

Apenas 1.000 trabajadores hacen el trabajo que hace 15 años realizaban 1.500 personas, con disponibilidad horaria total y sin compensación, según denuncia Csif.

#1 sorecer
El inmundo escribiendo sus acusaciones porque alguien se lo ordena. Hoy es la AEMET por la dana... Mañana serán otros..
#2 Knosos
#1 Independientemente de quién las publique, son las reivindicaciones reiteradas de la plantilla y dan una idea de su precaria situación.
