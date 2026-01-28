·
"Tormenta" laboral en la "escasa plantilla" de Aemet: "Se comportan como una administración trumpista"
Apenas 1.000 trabajadores hacen el trabajo que hace 15 años realizaban 1.500 personas, con disponibilidad horaria total y sin compensación, según denuncia Csif.
aemet
plantilla
sindicato
precariedad
2 comentarios
#1
sorecer
El inmundo escribiendo sus acusaciones porque alguien se lo ordena. Hoy es la AEMET por la dana... Mañana serán otros..
0
K
10
#2
Knosos
#1
Independientemente de quién las publique, son las reivindicaciones reiteradas de la plantilla y dan una idea de su precaria situación.
0
K
6
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
