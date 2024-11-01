edición general
"Torbe sin filtros" entrevista a Ignacio Allende Fernández, actor porno sobre su libro  

Entrevista a Ignacio Allende Fernández, más conocido como Torbe sobre su libro con el título "El Cancer Feminazi : El Porno en defensa de la libertad" .

6 comentarios
fareway #2 fareway
Un abusador dando lecciones.
frg #3 frg
A éste parásito ni agua ni promoción de sus mierdas.
#1 MDman
No comparto al 100% su mensaje (como de casi todas las personas), pero dice verdades sobre el problema woke .
Raziel_2 #4 Raziel_2
#1 El "problema woke" lo tienen los estadounidenses.

Un tío que hace porno con menores, no está para dar lecciones de nada.
frg #5 frg
#1 ¿Y cual es el "problema woke"? Porque como sea el anormal de Torbe la solución ...

¿Recuerdas cuando promocionaba su mierda web diciendo que había publicado las caricaturas de Mahoma y le habían amenazado? Caricaturas que no publicó, pero se subió al carro para coger visitas. Hay " algún detallito" más de su vida (proxenetismo, abuso de menores, estafa, ...) que también le hacen merecedor de reverencias, como parece.
panda23 #6 panda23
#1 me preguntó que clase de persona eres tú si piensas que está basura de persona dice "verdades sobre el problema woke"
