Un topo en el corazón del régimen: un agente de la CIA en el Gobierno fue clave para capturar a Maduro

Un pequeño equipo de la CIA viajó en agosto de forma encubierta a Caracas, donde empezó a tejer contactos hasta encontrar un informante dentro del Gobierno de Maduro, según el relato difundido por The New York Times y la cadena CNN. Los agentes de campo lograron un preciado activo que operaba dentro del Gobierno venezolano y facilitó información para rastrear los movimientos y la ubicación de Maduro antes de su captura. Un equipo de la Delta Force capturó al matrimonio antes de que pudieran alcanzar una habitación segura, blindada

4 comentarios
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Delcy? eres tu? ratita! :troll: :popcorn:
Spirito #3 Spirito
¿Y sin que nadie en Venezuela disparara una bala?

¿Cómo es posible meter en una capital ya amenazada un montón de helicópteros, que además disparaban, y que no haya ni un solo disparo de las defensas antiaéreas de esa capital? o_o

Ahí, evidentemente, hay gato encerrado.
#4 poxemita
#3 chico son caribeños, sin prisa.
