Ponte los auriculares y vamos a escuchar juntos errores, fallos técnicos, sonidos inesperados... de grabaciones de disco de bandas míticas que dejaron huella y que es parte de la magia que tiene juntar a grandes músicos con la producción musical de cada época. Hemos elegido 10 grabaciones de todo tipo que incluye a bandas como The Beatles, Beach Boys, Guns N' Roses, The Rolling Stones, The Police, etc.