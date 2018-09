Tool "flaked" en su colaboración con Rage Against The Machine. [ENG]

En una nueva entrevista de Rolling Stone, Happy Walters culpó a Tool por 'flakes' en una colaboración con Rage Against The Machine para la banda sonora de 1993 Judgment Night. "Tom [Morello de Rage Against the Machine] estaba realmente metido en eso. Fue más el lado de Tool el que se deshizo y nunca decidió [presentar su colaboración ‘Can’t Kill the Revolution’. Creo que fue algo en lo que simplemente no lo entendieron. Fue política. Realmente nunca lo entregaron, y entonces Tool se puso raro y su etiqueta se volvió rara...