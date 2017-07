Tony Blair debería ser procesado por la guerra de Irak (ENG)

Abogado de ex general iraquí argumenta que el ex primer ministro debe ser juzgado debido a un precedente legal establecido durante las audiencias de Nuremberg.La conclusión de la investigación de Chilcot de que la invasión de Irak era innecesaria y socavó a las Naciones Unidas requiere el enjuiciamiento de Tony Blair, dijo el alto tribunal.Una solicitud inicial para iniciar la acusación fue desestimada en la corte de magistrados de Westminster, alegando que Blair goza de inmunidad y que el crimen de agresión no existe en la legislación inglesa.