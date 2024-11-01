edición general
1 meneos
67 clics

Toni Nadal deja una frase sobre las ganas de trabajar en España que va a dar que hablar

Toni Nadal, el tío y el que fuera entrenador de Rafa Nadal durante toda su exitosa carrera tenística, ha participado en un foro sobre liderazgo impartido en el campus de la Universidad de Almería y ha hablado sobre cómo ve la situación laboral en España.

| etiquetas: toni nadal , trabajo
1 0 2 K -7 actualidad
5 comentarios
1 0 2 K -7 actualidad
#2 Nuisaint
Ha dicho que en la vida lo principal es trabajar. Que triste que alguien piense así.
1 K 13
Urasandi #1 Urasandi
Chorrada
0 K 12
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
A todos estos hijos de la grandísima puta, que se atreven a hablar en estos términos, los enviaba yo un par de meses a currar a la mina de Cerredo. Solo dos meses, con eso y una sesión con u psicólogo les iba a bastar para darse cuenta lo cobrones que han sido durante toda su vida.
0 K 12
#5 vantablack
Esto de trabajar e "ir al límite" está muy bien cuando hay un buen equilibrio entre esfuerzo-recompensa. Cuando te partes el lomo trabajando para una mierda de sueldo o espectativas, la teoría se desmonta.
0 K 7
#4 Aaaa3 *
"aparte de proporcionarte la manutención, lo que hace es darle cierto sentido a la vida"
Es decir, que tu familia, tus amigos o tus conocidos te importan una mierda ya que para ti no aportan sentido a tu vida, eso lo hace el trabajo. Pues casate con tu trabajo.

Edit: vaya putada para el que le haya tocado vivir a su lado, no es nada para él.
0 K 6

menéame