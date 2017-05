Toni Mejías (Riot Propaganda): «Sería arrogante creer que venimos para reavivar la chispa de la calle»

Entrevista a Toni Mejías, de Los Chikos del Maíz y Riot Propaganda. Chequéelo. "En ningún momento nos censuramos diciendo “oye, esto no digas”, pero sí que hay ciertas cosas que nuestra cabeza no procesa. Siempre tratamos de no ponérselo fácil al enemigo, evitamos decir la mayor burrada y buscamos un doble sentido o una metáfora, que también enriquece el discurso y valoras un poco más al oyente. No queremos mártires, queremos a la gente libre, en la calle y combatiendo."