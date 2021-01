¿Se toman medidas suficientes para controlar la pandemia? (Reflexión política)

A pesar del evidente descontrol en los contagios, que se reflejará en ingresos y fallecimientos, las medidas que se toman no parecen proporcionadas. Esto genera bastante frustración, pero, ¿por qué se actúa así? Es suficiente que parezca que hacen algo. Nuestra estrategia siempre fue atenuar el ritmo de los contagios. Nunca tuvimos como objetivo evitar la transmisión. La estrategia política no tiene que ver con el bienestar del pueblo. Lo importante no es cuánta gente muera, sino lo que perciban (y voten) los que sobrevivan.