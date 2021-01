La Toma de Granada es un anacronismo y una anomalía en cualquier Estado que se considere democrático

Celebrar es alegrarnos de un hecho. Eso es celebrar. Y eso no ocurre en ningún estado moderno, democrático. No se celebran las masacres, no se celebran las conquistas. Por ejemplo, el Desembarco de Normandía se recuerda, se conmemora. Conmemorar es volverlo a tamizar por la razón, recordar es volverlo a tamizar por el corazón. Eso no tiene nada que ver con la Toma de Granada, donde se celebra que estamos aniquilando una civilización, que se está extirpando de la historia de la península un elemento extraño, como si fuera un herpes.