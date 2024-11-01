edición general
Tolkien, RACISTA según la Universidad de Nottingham (y los orcos, víctimas del sistema)  

¿Y si el nuevo enemigo de la Tierra Media no fuera Sauron, sino el presentismo? Una universidad británica enseña que Tolkien discriminaba a los pueblos “oscuros” y que los orcos eran víctimas del sistema. Hoy analizamos cómo la descolonización académica está colonizando el pasado.

etiquetas: tolkien , racismo , universidad , nottingham
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Que turra, por las tetas de Galadriel, que turra
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
¿Un británico nacido en Sudáfrica ultrareligioso de finales del XIX racista? Me pinchas y no sangro. Tampoco abunda precisamente los personajes femeninos y el único un poco animado se autodefine "una virgen guerrera"

No salió antisemita de pura casualidad (hay un carta a un delegado alemán vacilándole con el tema judío)

Disfrutad de los libros y olvidaos de la sociedad de la época.
#4 Robe7064 *
#3 No recuerdo como era el reparto entre Tolkien y Lewis. Uno era afín al bando franquista y el otro al republicano en la Guerra Civil Española. El franquista lo era porque los "rojos" asesinaban curas, lo que me hace suponer que podría haber sido Lewis. Pero quizás haya sido Tolkien, por influencia de su mentor (un cura español).
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

No sé que decirte, tampoco veo yo a Tolkien muy republicano aunque su experiencia en la PGM no le hacía muy belicista.
#9 Robe7064
#6 Cuenta en una de sus cartas una disputa con Lewis por este asunto, a raíz de la presencia de un franquista en Inglaterra. Pero no logro acordarne de quié lado se puso cada uno.
otama #7 otama *
#3 nació en Sudáfrica, pero era bastante anti-apartheid.

Hace poco encontré estos dos videos cortos que lo resume bastante bien:

1: youtube.com/shorts/gOc6oo4SINI

2: youtu.be/sGnbazbeUfs
Celebrus #2 Celebrus
Ay con el revisionismo. La obra de Tolkien es eurocentrista y ya está. Lo del negro vs blanco o la oscuridad vs la luz es algo muy común en la literatura que ya viene desde la Edad Media.
#8 Robe7064
Deberían echarle un vistazo a los cuentos sobre los Druedain.
drocab2012 #5 drocab2012
Este hombre ahora estaría canceladísimo y formaría parte de las listas de Voz en la Pérfida Albión...
