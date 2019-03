A Tolkien le enfadó el primer guion para adaptar al cine "El Señor de los Anillos"

El célebre escritor británico no se anduvo con circunloquios y dejó bien clarito lo que detestaba el guion en una carta de junio de 1958. El británico padre de Frodo Bolsón y compañía se enfadó lo suyo al leer en 1958 el primer libreto que le presentaron para que su epopeya sobre el Anillo Único se estrenase en la gran pantalla. Lo mínimo que puede uno decir es que el bueno de John Ronald Reuel no se andaba con chiquitas si alguna cosa no era de su agrado, y desgranó todo lo que no le gustaba del libreto de Zimmerman.