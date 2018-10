Todos los 'weinstein' sin desenmascarar: el #BalanceTonPorc francés cumple un año

Existen categorías que dan una idea de cómo es interseccional: “Círculo familiar”, “Lugar público”, “Trabajo”, “En la pareja”, “En el médico”, o “En entorno religioso”. Muchas de las historias son sobrecogedoras por lo que tienen de cotidiano; contradicen la idea normalizada de que el violador es un tipo desconocido que acecha en una calle oscura y solitaria. “Conocí al padre de mis hijos en una fiesta hace 21 años. Aquella noche me violaron, pero no llegué a ver la cara del hombre que lo hizo, mi ahora exmarido me confesó que había sido él".