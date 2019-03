Todos podemos caer en la red de las 'fake news' y Whatsapp puede ser su mayor aliado estas elecciones

La batalla electoral se desplaza a los grupos privados en los servicios de mensajería, donde los bulos campan sin freno. Nadie está libre de ser engañado por una información política mentirosa. Hablamos de Whatsapp y de las fake news, ese neologismo de dudoso gusto, contradictorio en sí mismo, porque si algo es falso no debería ser noticia y, por definición, una noticia no recoge hechos que no sean verdaderos.