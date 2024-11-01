"Todos mis amigos tienen móvil". Ya hay familias firmando (literalmente) un pacto para no caer en la presión social

El uso del móvil durante la adolescencia está siendo objeto de numerosos estudios y ya se está relacionando con problemas de sueño e incluso menor rendimiento académico. Motivos suficientes para que esta decisión sea consensuada en casa, pero la realidad no dice lo mismo. La presión social es uno de los motivos por los que algunos padres ceden a las peticiones de sus hijos incluso antes de la edad recomendada por los especialistas.
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Pues los niños se vician al Snake como...
como haciamos nosotros.
como la moda mascotista de maltrato animal y falta de respeto a los demás.
La peña no suelta el móvil ni para correr...
fue empezar a quedar por wasap y dejar de hacerlo...
Lo odio, es un joderrollos.
El niño va a estar 20 horas con el movil y se va a pasar el día acosando compañeros. Pues será más culpa tuya porque no le haces ni caso, ni le educas.
Yo creo que el movil tiene sus cosas muy buenas, para comunicarse, divertirse, e incluso para aprender, pero hay que educar y controlar a los menores, igual que con cualquier otra herramienta
No sólo es el contenido, también la forma de mostralo y está hecho para crear adicción.
El problema ya se sabe donde está y no es otro que las plataformas emisoras del contenido y la forma de emitirlo.