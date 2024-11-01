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"Todos mis amigos tienen móvil". Ya hay familias firmando (literalmente) un pacto para no caer en la presión social

"Todos mis amigos tienen móvil". Ya hay familias firmando (literalmente) un pacto para no caer en la presión social

El uso del móvil durante la adolescencia está siendo objeto de numerosos estudios y ya se está relacionando con problemas de sueño e incluso menor rendimiento académico. Motivos suficientes para que esta decisión sea consensuada en casa, pero la realidad no dice lo mismo. La presión social es uno de los motivos por los que algunos padres ceden a las peticiones de sus hijos incluso antes de la edad recomendada por los especialistas.

| etiquetas: hijos , móvil
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
mama? mama? que mis amigas tienen todas el movil!!! deja de hacer poses para instagram y hazme puto caso!!!
5 K 56
hazardum #5 hazardum
Tampoco hace falta quitarles el móvil, simplemente darles un terminal tonto, como los antiguos móviles que solo servían para llamar, y como mucho SMS, para que si pasa algo tengan algo con que comunicarse.
2 K 39
rogerius #8 rogerius *
#5 Debería prohibirse que los niños y adolescentes tengan cualquier móvil. Solo se les permitiría tener un modelo especial cuyo peso sería de seis o siete kilos, como aquellos primeros modelos de teléfono portatil. Vamos, lo que viene siendo un ordenador antiguo. xD Ellos mismos pasarían de andar por ahí con una carretilla. :troll:
1 K 27
LeDYoM #13 LeDYoM
#5 Mec. Eso lo he visto hacer a amigos.
Pues los niños se vician al Snake como...
como haciamos nosotros.
0 K 10
#3 pirat *
Con el tiempo y perspectiva, veremos lo del puto móvil como una insania colectiva,
como la moda mascotista de maltrato animal y falta de respeto a los demás.

La peña no suelta el móvil ni para correr...
2 K 23
yopasabaporaqui #7 yopasabaporaqui
#3 Para correr no sé. Pero sé de gente que queda para salir en bici CON LOS AMIGOS un domingo, y ya en ruta se vuelve por que no le va el Strava.
1 K 24
#11 pirat *
#7 Después de más de 30 años quedando para remar,
fue empezar a quedar por wasap y dejar de hacerlo...
Lo odio, es un joderrollos.
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yopasabaporaqui #9 yopasabaporaqui
Que le den el móvil a un niño ya mal, pero lo de hacerlo sin ningún control parental instalado como hacen la mayoría tiene delito.
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ombresaco #2 ombresaco
y "todos mis amigos se llaman Cayetano"
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mono #6 mono
Lo de hablar con ellos, compartir tiempo, educarles, ... eso lo descartamos.

El niño va a estar 20 horas con el movil y se va a pasar el día acosando compañeros. Pues será más culpa tuya porque no le haces ni caso, ni le educas.

Yo creo que el movil tiene sus cosas muy buenas, para comunicarse, divertirse, e incluso para aprender, pero hay que educar y controlar a los menores, igual que con cualquier otra herramienta
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Malinke #12 Malinke
#6 según lo planteas tienes la batalla perdida. No sólo porque no depende de una sola familia, sino porque preferirán el móvil a otras opciones que les puedas dar y eso cuando puedas dárselas, por tiempo o por lo que sea.

No sólo es el contenido, también la forma de mostralo y está hecho para crear adicción.

El problema ya se sabe donde está y no es otro que las plataformas emisoras del contenido y la forma de emitirlo.
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patadevaca #4 patadevaca
Hellcome to the I-Diot DeGeneration.
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Surca82 #10 Surca82 *
Mi hija tendrá mi 3310!!! Mi primer móvil. Espero que no supere mi récord del serpiente :-D
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menéame