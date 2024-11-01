"Todos mis amigos tienen móvil". Ya hay familias firmando (literalmente) un pacto para no caer en la presión social

El uso del móvil durante la adolescencia está siendo objeto de numerosos estudios y ya se está relacionando con problemas de sueño e incluso menor rendimiento académico. Motivos suficientes para que esta decisión sea consensuada en casa, pero la realidad no dice lo mismo. La presión social es uno de los motivos por los que algunos padres ceden a las peticiones de sus hijos incluso antes de la edad recomendada por los especialistas.