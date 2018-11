Todos los culpables

Es facilísimo entender el sofocón de la ciudadanía,que ve como una vez más los poderosos,en este caso la Banca,se salen con la suya. Expliquen del derecho y del revés los razonamientos jurídicos,pero sepan los jueces que tienen perdida la batalla de la opinión pública,que el inmenso error que han cometido por su inaudita y terrible descoordinación no tiene perdón de ningún dios. No pretendo rebajar sus culpas,pero sí añadir más responsables,que no son otros que esos ministros,letrados..capaces de hacer leyes ambiguas,difusas e incomprensibles.