Todos los Gobiernos europeos están alertados: un asesor de Trump de 26 años recorre la UE para reunirse con la ultraderecha y forzar la desregulación de las tecnológicas americanas

Donald Trump quiere suavizar sus relaciones con Europa. Pero no con todo el continente, sino con sus aliados de ultraderecha. Para ello, ha confiado en la figura de Samuel Samson, el asesor principal del Departamento de Estado de Estados Unidos, que durante gran parte del último año ha estado cultivando lazos con los partidos de extrema derecha europeos, reforzando su presencia y difundiendo sus ideas. Tal y como recoge The New York Times, el pasado marzo, Samson estuvo en Londres para "un desayuno secreto" con Nigel Farage.
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A ver si va a ser que el chico de 26 es el único ha quedado después del recorte de plantillas de la USAID y demás agencias tapaderas.
Vamos, no me jodas, como si no llevarán más de medio siglo haciendo lo que quieren en Europa.
Y el Rutte haciendo al mando de la OTAN haciendo genuflexiones al señor de la Guerra, y Merz en Alemania commending en escroto.
Que nada, que hay un chico por ahí de 26 años que es un pillín.
Por cierto y lo de la especulación de la vivienda y los bancos para cuando hablamos de ello?
En cuanto al chico ese, seguro que parece mayor, que es estadounidense y eso quema mucho. Entre las cosas tóxicas que comen, los créditos que deben por aver estudiao y lo que tienen que ahorrar por si les da una apendicitis… no será tan chico ya, no.
Por cierto, se ve que te gusta escribir a doble espacio. ¿O es un man-write-spreading de libro? Que veo yo líneas que podrían formar párrafo con la siguiente. ¿Alguna intención… » ver todo el comentario