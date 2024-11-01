Todos los Gobiernos europeos están alertados: un asesor de Trump de 26 años recorre la UE para reunirse con la ultraderecha y forzar la desregulación de las tecnológicas americanas

Donald Trump quiere suavizar sus relaciones con Europa. Pero no con todo el continente, sino con sus aliados de ultraderecha. Para ello, ha confiado en la figura de Samuel Samson, el asesor principal del Departamento de Estado de Estados Unidos, que durante gran parte del último año ha estado cultivando lazos con los partidos de extrema derecha europeos, reforzando su presencia y difundiendo sus ideas. Tal y como recoge The New York Times, el pasado marzo, Samson estuvo en Londres para "un desayuno secreto" con Nigel Farage.