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Todos los Gobiernos europeos están alertados: un asesor de Trump de 26 años recorre la UE para reunirse con la ultraderecha y forzar la desregulación de las tecnológicas americanas

Todos los Gobiernos europeos están alertados: un asesor de Trump de 26 años recorre la UE para reunirse con la ultraderecha y forzar la desregulación de las tecnológicas americanas

Donald Trump quiere suavizar sus relaciones con Europa. Pero no con todo el continente, sino con sus aliados de ultraderecha. Para ello, ha confiado en la figura de Samuel Samson, el asesor principal del Departamento de Estado de Estados Unidos, que durante gran parte del último año ha estado cultivando lazos con los partidos de extrema derecha europeos, reforzando su presencia y difundiendo sus ideas. Tal y como recoge The New York Times, el pasado marzo, Samson estuvo en Londres para "un desayuno secreto" con Nigel Farage.

| etiquetas: samuel , samson , asesor , trump , farage
26 5 0 K 267 actualidad
9 comentarios
26 5 0 K 267 actualidad
Sr.No #2 Sr.No
Lo que hay que hacer es mandar a la mierda a las tecnológicas gringas y su tecnofeudalismo y empezar a construir un ecosistema propio.
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Falk #8 Falk
#2 muchas sobran directamente. Como las redes sociales, que no aportan nada bueno a la sociedad.
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Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Que digo yo....que si no se para de hablar de las amenazas que suponen las injerencias politicas de Rusia...¿hay algun motivo para no tratar de igual manera, como actos hostiles, a EEUU?
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rogerius #4 rogerius *
#1 Y, fíjate, estos yanquis saben a quién arrimarse para lo suyo, a las derechas, a los vendepatrias. :-|
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Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#4 Las "derechas" solo tienen una patria: la pasta.
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Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
Haabrá que ver si se ha pasado por España y en ese caso detectar al proyecto de traidores a España y a los españoles.
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#3 Dedalos *
Vaya como si no tuviéramos embajadas de USA en Europa más grandes que ministerios además de bases militares.

A ver si va a ser que el chico de 26 es el único ha quedado después del recorte de plantillas de la USAID y demás agencias tapaderas.

Vamos, no me jodas, como si no llevarán más de medio siglo haciendo lo que quieren en Europa.

Y el Rutte haciendo al mando de la OTAN haciendo genuflexiones al señor de la Guerra, y Merz en Alemania commending en escroto.

Que nada, que hay un chico por ahí de 26 años que es un pillín.

Por cierto y lo de la especulación de la vivienda y los bancos para cuando hablamos de ello?
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rogerius #6 rogerius *
#3 Que es el hufftington post… no les pidas lucimiento.

En cuanto al chico ese, seguro que parece mayor, que es estadounidense y eso quema mucho. Entre las cosas tóxicas que comen, los créditos que deben por aver estudiao y lo que tienen que ahorrar por si les da una apendicitis… no será tan chico ya, no.

Por cierto, se ve que te gusta escribir a doble espacio. ¿O es un man-write-spreading de libro? Que veo yo líneas que podrían formar párrafo con la siguiente. ¿Alguna intención…   » ver todo el comentario
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woody_alien #9 woody_alien
#3 Tranqui, solo es un mandado. Su misión es medir hasta a cuántos centímetros del suelo se va a bajar las bragas Europa esta vez :-D
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menéame