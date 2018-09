¿Todos los gatos son pardos? Anguita, Monereo e Illueca sobre el Decreto Dignidad italiano

Hemos aprendido mucho de la polémica que ha generado nuestro artículo sobre el Decreto Dignidad. Lo primero, la tiranía de lo políticamente correcto una coincidencia amplia y consistente entre la extrema izquierda y los apóstoles del neoliberalismo. Los dos dicen lo mismo, descalifican y definen al actual gobierno italiano en términos similares. Lo segundo observado: la banalización del fascismo. Verdad es que de noche todos los gatos son pardos, pero no es de noche sino de día y el que no vea la realidad es porque está ciego o no quiere verla.