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Todos Están Ignorando a Europa — Pero Su Modelo Económico Acaba de Colapsar | Prof. Jiang

Todos Están Ignorando a Europa — Pero Su Modelo Económico Acaba de Colapsar | Prof. Jiang  

El aumento de los costos energéticos, la desaceleración industrial, la presión inflacionaria y la pérdida de competitividad global están poniendo en duda la sostenibilidad del sistema económico europeo. ¿Está Europa entrando en una nueva era de declive económico? ¿Qué significa esto para los mercados globales y para el equilibrio de poder mundial?

| etiquetas: crisis energética , guerra del golfo , gas en europa
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
HeilHynkel #2 HeilHynkel
El objetivo de EEUU es generar un conflicto en Europa, cortarles las vías de obtener energía y su industria para ellos ser quienes nos suministren como ocurrió en la SGM. Para ello maniobra para que nos enfrentemos con los vecinos y otros proveedores para que sean solo ellos la úncia salida comercial.

Y aquí hay traidores como Rutte, VonderBrujen, el alemán y similares empeñados en que sea así.
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duende #7 duende
#2 El objetivo de EEUU fue impedir como fuera necesario la colaboración entre Rusia y Alemania, la Industria alemana basada en la energía barata rusa podía generar un competidor temible, y me temo que han tenido éxito,
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HeilHynkel #9 HeilHynkel
#7

Ese es uno de los pasos, ahora Trumo se ha quitado la careta.
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#15 j-light
#7 Éxito rotundo
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#16 omega7767
#7 ¿la industria alemana que apuesta por el coche de gasolina?
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#3 Alcalino
Cuidado con este pájaro

Me han empezado a salir videos suyos y todos son "X está a punto de colapsar"

Tiene pinta que forma parte del circo de "vende ya que quiero comprar barato"
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#10 Beltza01
#3 Video número n con IA sobre el colapso de ...
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#8 Suleiman
¿Este es el artículo apocalíptico del fin de semana?
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#12 Pitchford
No recomiendo YouTube a personas influenciables o bajas de ánimo. Los efectos pueden ser fatales. Consulte a su médico.
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sotillo #18 sotillo
Y gracias a esto seguimos creciendo, nos falta quitarnos la mediocridad de la derecha y terminar de rematar
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#17 Toponotomalasuerte
Eso quieren vendernos mientras cada vez se dedican más impuestos a desfalcar y repartirse lo en concesiones para sobrecitos y menos para retornar a la sociedad en servicios e infraestructuras necesarias.


El modelo malo es el que hace que los hospitales tengan todo tipo de servicios externos generadores de sobres pero sin médicos.
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#14 alamajar
y mocasines y fachalecos
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mikhailkalinin #13 mikhailkalinin
Es el problema de Trump, un rijoso controlado porn Putin.
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Andreham #6 Andreham *
Y menos mal.

Imagina ser pobres como ratas y encima tratar a la gente como la mierda por donde han nacido.

Qué asco ser así.

Esto va para #_1 que la diversidad y multiculturalidad parece que no le gustan, como las opiniones contrarias.
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Lenari #1 Lenari
¡Pero tenemos diversidad y multiculturalidad! :-)
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#4 HangTheRich
#1 aqui toca decir “al menos no gobierna la izquierda “
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DocendoDiscimus #5 DocendoDiscimus
#1 ¿Ha sido la diversidad y multiculturalidad la que ha hecho colapsar el modelo, o ha sido gente como tú que vota dejándose llevar por gilipolleces como la que acabas de soltar en lugar de usar la sesera para pensar?
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mikhailkalinin #11 mikhailkalinin
#1 Claro. Incluso dentro de España. Y es nuestra fuerza y riqueza.
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menéame