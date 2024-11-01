Todos Están Ignorando a Europa — Pero Su Modelo Económico Acaba de Colapsar | Prof. Jiang  

El aumento de los costos energéticos, la desaceleración industrial, la presión inflacionaria y la pérdida de competitividad global están poniendo en duda la sostenibilidad del sistema económico europeo. ¿Está Europa entrando en una nueva era de declive económico? ¿Qué significa esto para los mercados globales y para el equilibrio de poder mundial?
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Y aquí hay traidores como Rutte, VonderBrujen, el alemán y similares empeñados en que sea así.
Ese es uno de los pasos, ahora Trumo se ha quitado la careta.
Me han empezado a salir videos suyos y todos son "X está a punto de colapsar"
Tiene pinta que forma parte del circo de "vende ya que quiero comprar barato"
El modelo malo es el que hace que los hospitales tengan todo tipo de servicios externos generadores de sobres pero sin médicos.
Imagina ser pobres como ratas y encima tratar a la gente como la mierda por donde han nacido.
Qué asco ser así.
Esto va para #_1 que la diversidad y multiculturalidad parece que no le gustan, como las opiniones contrarias.