Angie Fasce firma esta carta a todos los relativistas del mundo: "Hace mucho que no nos vemos. Tampoco es que me interese mucho verte, la verdad. Dios me libre pasar la tarde contigo, hablando sobre lo del terrorismo yihadista, que no debería denominarse «terrorismo», y sobre tu viaje a la India, donde la gente sonríe mucho más que aquí."