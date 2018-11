Todo por un like

Ayer decidí pasarme al lado oscuro y por fin me bajé Tinder (en realidad Tinder y Badoo que viene a ser lo mismo). Todos conocéis que es un programa para ligar en el que tienes que decidir si alguien te gusta o no a través de unas pocas fotos y de una breve descripción (que muchas veces ni siquiera se molestan en poner). Tras dos días de experimentación ya he terminado un poco harto de la aplicación. Para un hombre es realmente difícil conseguir algo aquí. Parece que el mundo real también se proyecta en lo virtual, pues el funcionamiento viene