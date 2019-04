Todo lo que Pablo Casado ignora sobre el salario mínimo

Casado anunció este miércoles su intención de rebajar el SMI. Al ver el revuelo organizado, reculó y en sus explicaciones dejó varias mentiras y datos falsos. Caben dos interpretaciones de sus palabras: que estuviera anunciando una rebaja de 50 euros al mes en el SMI o que no tuviera ni la más remota idea de que hoy son 900 euros mensuales. No sería la primera vez que el PP toma decisiones de este tipo sin consenso alguno: solo con el apoyo de la patronal. No hubo acuerdo con los sindicatos para la reforma laboral y tampoco pactó con ellos..