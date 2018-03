Todo lo que un "Me Gusta" de Facebook dice de ti

Así es como un modelo predictivo de las Universidades de Cambridge y Stanford determina aspectos de tu personalidad según los "Me gusta" de Facebook: Los usuarios a los que les gusta Tom Waits, Salvador Dali y escribir, fueron clasificados como los más abiertos. Los usuarios a los que les gusta Cheryl Cole, Adidas y el show de TV The Hills son los más cerrado Con solo 10 "Me gusta", el modelo era capaz de conocerte mejor que un amigo tuyo. Si has dado 150 "Me Gusta", el modelo sabe más cosas de ti que un miembro de tu familia. ...