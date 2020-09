Es un articulo que he escrito para contar mi historia de como perdi mi trabajo por cupla del COVID, como me he ido recobrando del shock y lo que estoy haciendo para reconstruir mi vida. Es el primer articulo de varios en los que quiero contar lo que estoy haciendo aunque creo que lo he escrito mas para mi a forma de retrospectiva que para otros, espero que pueda ayudar a otras personas.