Todo el Congreso salvo Podemos apoya una ley del PP para conceder ayudas a los celíacos

Pocas veces —o prácticamente ninguna— se da en el hemiciclo una imagen como la presenciada este martes: todo los grupos, salvo Podemos, votando a favor de una iniciativa legislativa presentada por el PP. En un movimiento poco usual, los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, junto al resto del bloque de investidura, han apoyado una proposición de ley los populares que promueve las ayudas directas a personas celíacas.