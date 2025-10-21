Todo el Congreso salvo Podemos apoya una ley del PP para conceder ayudas a los celíacos

Pocas veces —o prácticamente ninguna— se da en el hemiciclo una imagen como la presenciada este martes: todo los grupos, salvo Podemos, votando a favor de una iniciativa legislativa presentada por el PP. En un movimiento poco usual, los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, junto al resto del bloque de investidura, han apoyado una proposición de ley los populares que promueve las ayudas directas a personas celíacas.
| etiquetas: congreso , celíacos , pp , psoe , sumar , hb , erc , podemos
Carguemos las flotillas de la celiaquia.
Ahora mismo:
"Para Iniesta, la propuesta del PP “esconde un planteamiento profundamente injusto y regresivo”, al no tener en cuenta “ni el nivel de renta ni las circunstancias familiares”. “Muchas familias no realizan la declaración de la renta por no llegar a los mínimos. Esto no es justicia fiscal, es oportunismo fiscal”