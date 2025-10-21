edición general
Todo el Congreso salvo Podemos apoya una ley del PP para conceder ayudas a los celíacos

Pocas veces —o prácticamente ninguna— se da en el hemiciclo una imagen como la presenciada este martes: todo los grupos, salvo Podemos, votando a favor de una iniciativa legislativa presentada por el PP. En un movimiento poco usual, los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, junto al resto del bloque de investidura, han apoyado una proposición de ley los populares que promueve las ayudas directas a personas celíacas.

3 comentarios
Katos
No es lo suficientemente importante interesante.

Carguemos las flotillas de la celiaquia.

Torrezzno
La cuestión es que siempre algún grupo tiene que dar la nota por todo.

Macadam
Lo veo lógico Se han abstenido... han justificado su postura para permitir únicamente la toma en consideración de la norma, que puede ser ahora modificada en su tramitación.

Ahora mismo:

Ahora mismo:
"Para Iniesta, la propuesta del PP "esconde un planteamiento profundamente injusto y regresivo", al no tener en cuenta "ni el nivel de renta ni las circunstancias familiares". "Muchas familias no realizan la declaración de la renta por no llegar a los mínimos. Esto no es justicia fiscal, es oportunismo fiscal"


